«موانئ دبي» تناول 18.3 مليون حاوية خلال الربع الثالث

المصدر: دبي ■وام

ناولت «مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 18.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فقد شهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس المقارنة المثلية (تعديل الحجم الإجمالي للحاويات على أساس المقارنة المثلية لحجم الشحنات في موانئ: بوسورجا ــ الإكوادور، بورتو ليركين وبورتو سنترال ــ تشيلي، سورابايا ــ إندونيسيا، فريزر ساري دوكس ــ كندا، سويس تيرمينال ــ ألمانيا، وتيانجين ــ الصين).

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ناولت «موانئ دبي العالمية» 52.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بانخفاض نسبته 2.5% على أساس التقارير المعلنة. وجاء النمو في حجم الحاويات الإجمالي على أساس المقارنة المثلية بشكل جوهري بفضل الأداء القوي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليم، إن «الانتعاش في إجمالي حجم المناولة يعود إلى عوامل عدة، حيث ارتفعت الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنحو 10% مع بدء الاقتصادات العالمية في تخفيف قيود الإغلاق، كما شهدت الهند، التي عانت تباطؤاً حاداً في الربع الثاني من عام 2020، تحسناً ملموساً في حجم المناولة مقارنة بالربع الثاني، بينما حقق ميناء جبل علي نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق مع بدء تعافي واستقرار النشاط التجاري في المنطقة».

وأكد أن «موانئ دبي» سعت، خلال هذه الفترة المفعمة بالتحديات، إلى التركيز على المحافظة على كفاءة سلاسل الإمداد، لضمان تسليم البضائع الحيوية والأساسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news