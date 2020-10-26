الموافقة على الطرح العام لـ«المال كابيتال ريت» بـ 500 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «المال كابيتال»، اليوم عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لـ«صندوق المال كابيتال ريت» (Real Estate Investment Trust) الذي استحدثته أخيرا، والمعني بالاستثمار العقاري وهو ذو رأس مال مغلق يستهدف إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من يناير 2020.

وأوضحت الشركة في بيان، أن «المال كابيتال ريت» يستهدف طرحاً عاماً يبلغ 500 مليون درهم، على أن يتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل، والمدعومة باتفاقيات إيجار آمنة طويلة الأمد.

وأضافت أن «المال كابيتال ريت» يتيح للمستثمرين من دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات ذات أسس قوية من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في دولة الإمارات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف تبلغ نسبته 7%.

وبينت الشركة أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي تبدأ يوم الثامن من نوفمبر المقبل وتنتهي في 19 من الشهر ذاته، وسيبلغ سعر الاكتتاب 1.0 درهم لكل وحدة، فيما ستبلغ رسوم الاكتتاب 0.02 درهم لكل وحدة وسيتم الاكتتاب عن طريق بنك أبوظبي الأول ومنصة سوق دبي المالي الإلكترونية (DFM).

وقال رئيس مجلس إدارة «المال كابيتال»، خالد جاسم بن كلبان، إنه «في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها، يواصل المستثمرون بحثهم عن عوائد جذابة وآمنة على المدى البعيد، وشركة (المال كابيتال) على ثقة تامة بأن (المال كابيتال ريت) وقرار إدراجه في سوق دبي المالي سيساعدان على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين وتزويدهم بأداة استثمارية عالية السيولة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى قطاع العقارات المتنامي».



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