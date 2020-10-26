دبي توفر عرضاً لتأسيس مكاتب تمثيلية للشركات دون استثمارات أولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن تقديم عرض جديد، يتيح للشركات من جميع أنحاء العالم، فرصة تأسيس مكاتب تمثيلية لها في أحد أبرز المراكز التجارية الرائدة عالمياً خلال أقل من خمسة أيام عمل، إضافة إلى فترة تجريبية مجانية لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا العرض يسري حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح المركز في بيان أن الشركات ستتمكن دون إلزامها بدفع رسوم مقدمة، من اكتشاف آفاق الفرص والنمو في بيئة الأعمال التي توفرها سوق دبي دون الحاجة إلى ضخ أي استثمارات أولية، كما ستستفيد على الفور من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة.

وأضاف أنه يجري تنفيذ عملية تأسيس المكاتب التمثيلية رقمياً بالكامل، بما سيوفر حلولاً ذكية تتيح للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات الأعمال التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة عبر أي جهاز إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت.

واشار المركز إلى أن الشركات ستستفيد من متطلبات التأسيس المبسطة (مثل عدم الالتزام بشرط فتح حساب مصرفي)، إلى جانب إتاحة خيار التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مع أفراد العائلة، بجانب الوصول إلى مرافق مراكز الأعمال، وفرصة التواصل مع الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة عبر منصات التواصل الرقمية.

يشار إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات حول تأسيس المكاتب التمثيلية الدولية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: "https://landing.dmcc.ae/dubai-rep-office".



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