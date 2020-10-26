اقتصادية دبي تخالف منشأة تجارية لم تلتزم بتدابير الحد من كورونا

المصدر: دبي - سامح عوض الله

أعلنت الدائرة الاقتصادية في دبي، اليوم، أنها خالفت منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، من دون أية إغلاقات، أو تنبيهات.

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كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 712 محلاً.

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وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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