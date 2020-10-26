«دانة غاز» تبيع أصولها البرية في مصر لـ «آي بي آر للطاقة»

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت شركة «دانة غاز» عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر» الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة «آي بي آر» للطاقة، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 866 مليون درهم (236 مليون دولار) شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن «الصفقة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لها، في ما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق».

وتشمل الصفقة بيع «دانة غاز» لكامل حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربع التابعة لها وهي: «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية»، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق.

وسيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ، والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات.

وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل «دانة غاز مصر»، بحصصها في امتيازي استكشاف «المطرية» (القطاع 3) البري و«شمال العريش» (القطاع 6) البحري، وستعمل على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها.

وبموجب بنود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ستحصل عليه «دانة غاز» يشمل مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 153 مليون دولار، شاملاً صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المبيعة والمحتسب قبل أي تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة.

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