مشروع تحت الإنجاز.. «بن غاطي أفينيو».. اللون البرتقالي يتألق في «الجدّاف»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «بن غاطي أفينيو» في منطقة «الجداف»، ويمتد على مساحة تبلغ نحو مليون قدم مربعة، وهو برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 650 وحدة سكنية (454 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و86 شقة من ثلاث غرف نوم)، إضافة إلى 28 فيلا «تاون هاوس» تضم ثلاث غرف نوم.

ويمتاز المشروع باللون البرتقالي المميز لمشروعات «شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، وتم تجهيزه بوسائل الراحة لتساعدك في الوصول إلى نمط حياة حضري. يتمتع المشروع بهندسة معمارية وتصميم حديث إلى جانب المناظر الطبيعية المحيطة، كما يوفر إطلالات على «خور دبي»، وحديقة زعبيل، وبرج خليفة، إضافة إلى الحدائق والمناظر الطبيعية القريبة، بما يمنحك ملاذاً آمناً ومكاناً هادئاً.

يضم المشروع، الذي تبلغ قيمته 600 مليون درهم، قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبح أطفال، منطقة للعب للأطفال، متجراً للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدرّاجات، خمسة طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعداً بانورامياً.

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