"طيران الإمارات" تزيد رحلات عمّان إلى 10 أسبوعياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن تشغيل طائرة "إيرباص A380" على خط عمّان في إطار تعزيز خدماتها إلى العاصمة الأردنية لتصل إلى 10 رحلات أسبوعياً.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الطائرة العملاقة ستبدأ خدمة المسافرين من وإلى عمّان اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تشغل طائراتها "A380" حالياً إلى كل من القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وموسكو.

وأوضحت أن الطائرة "A380" ستخدم خط دبي - عمّان ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مبينة أن رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 903" تغادر مطار دبي الدولي الساعة 2:05 بعد الظهر لتصل عمّان في الساعة 3:30 عصراً، بينما تقلع رحلة العودة "ئي كيه 904" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 5:10 مساءً لتصل دبي الساعة 10 ليلاً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وعمّان)، فيما يتضمن الجدول الموسع رحلات أخرى لـ"طيران الإمارات" بين دبي وعمّان.

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