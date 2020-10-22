تراجع أسعار 14 منتجاً صناعياً رئيساً في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المنتجات الصناعية الرئيسة في الدولة، وتمثل 14 مجموعة، انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، حول «الرقم القياسي لسعر المنتج في الإمارات خلال الربع الأول 2020»، أن هذا الانخفاض يسهم في خفض كلفة المنتج النهائي وزيادة تنافسية الأسعار، فضلاً عن تشجيع المزيد من المنتجين على دخول السوق ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الخارج، ودعم التصدير، ما يدعم الاقتصاد الوطني ككل. وبيّنت أن أسعار الصناعات التحويلية في الإمارات انخفضت بنسبة 4%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، كما انخفضت أسعار صنع الورق والمنتجات الورقية بنسبة 10.1%، إضافة إلى انخفاض أسعار صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.4%. وأضافت الهيئة أن أسعار صنع المواد الكيماوية والمنتجات الكيميائية، انخفضت أيضاً بنسبة 13.4%، فضلاً عن انخفاض أسعار صنع الفلزات القاعدية بنسبة 10% تقريباً. ووفقاً للتقرير، تراجعت أسعار صنع المعدات الكهربائية بنسبة 6.4%، في حين انخفضت أسعار صنع الآلات والمعدات بنسبة 4%، علاوة على انخفاض أسعار صنع المنسوجات بنسبة 5.2%، وأسعار صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 2.5%، إلى جانب تراجع أسعار صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 2%، وصنع المشروبات بنسبة 1.9%. كما انخفضت أسعار عدد آخر من المنتجات بنسب تقل عن 1%، مثل صنع الملبوسات والمنتجات الجلدية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

وفي المقابل، كشف التقرير عن ارتفاع أسعار منتجات أخرى، منها صنع بعض منتجات المعادن المشكلة، باستثناء المعدات والآلات، بنسبة 14.7%، وصنع بعض معدات النقل بنسب تصل إلى 7.2%.

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