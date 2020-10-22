%41.6 نمواً في صافي دخل «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بالربع الثالث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2020، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 41.6٪ على أساس ربعي في صافي دخلها ربع السنوي المعدل، ونمواً بنسبة 116.2٪ على أساس سنوي في صافي دخلها ربع السنوي، وذلك نتيجة الاستراتيجيات والبرامج الفاعلة التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في تحسين أداء عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق الشركة مكاسب رأسمالية، من خلال بيع حصتها في شركة «خزنة داتا سنتر».

وأعلنت الشركة عن تحقيق تعاف ملحوظ في نمو إيراداتها الربعية بمعدل 0.7٪، مقارنة بالربع السابق، إضافة إلى ضخ استثمارات حيوية بقيمة 511 مليون درهم، ما يعكس نجاح الشركة في مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة. وارتفعت إيرادات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.7٪، مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 2.69 مليار درهم، ما يعكس أولى بوادر الانتعاش في النشاط الاقتصادي، وتعافي القطاع السياحي في دولة الإمارات.

وشهدت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث من عام 2020 نمواً بنسبة 2٪، لتصل إلى 1.33 مليار درهم، مقارنة بـ1.31 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، ويرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الزيادة التي شهدتها قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 2.8٪، لتصل إلى 6.59 ملايين مشترك، فضلاً عن الزيادة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم.

وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت في الربع الثالث 637 مليون درهم، ما يعكس استقراراً طفيفاً، مقارنة بالربع السابق. وواصلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نموها التدريجي لتصل إلى 228 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث، ما أدى إلى زيادة إيرادات الهاتف الثابت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 4٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتصل إلى 1.92 مليار درهم. ويعكس الأداء الذي سجله قطاع خدمات الهاتف الثابت الزيادة الجيدة التي شهدتها قاعدة المشتركين، مدفوعة بالطلب على متطلبات وخدمات الاتصال المنزلي في العام الجاري.

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