للسنة السابعة على التوالي.. «طيران الإمارات» أفضل ناقلة عالمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





استأثرت «شركة طيران الإمارات» بأبرز الألقاب ضمن جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط» 2020، إذ حصدت أربع جوائز، أبزرها «أفضل ناقلة جوية في العالم» للسنة السابعة على التوالي، إضافة إلى جائزة «أفضل درجة أولى»، و«أفضل أطقم خدمات جوية»، وجائزة «أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط».

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن هذا الفوز يؤكد التزام «طيران الإمارات» بتقديم تجربة أفضل وأكثر أماناً في الأجواء وعلى الأرض للمتعاملين معها، في كل درجات السفر، كما يسلط الضوء على كيفية دعم الناقلة للمتعاملين خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ بادرت سريعاً لتلبية توقعاتهم في تلك الظروف، وأعادت تصميم تجربة السفر من خلال تدابير الصحة والسلامة عبر كل نقطة اتصال، وأطلقت مبادرات لتوفير الأمان والمرونة واستعادة الثقة في السفر جواً.

وأصبحت «طيران الإمارات»، أول ناقلة توفر تغطية مجانية ضد «كوفيد-19» لتساعد المتعاملين على السفر بمزيد من الثقة، وهم يدركون أنها توفر لهم تغطية النفقات الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، إذا ما تم تشخيص إصابتهم بالفايروس أثناء سفرهم بعيداً عن بلادهم.



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