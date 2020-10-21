2.4 مليار درهم صافي أرباح «مجموعة اتصالات» الربعية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم





أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم، أن قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الاجمالية وصلت إلى 149مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت 1%. بينما وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 13 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، إلى 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة خلال الربع الثالث الى 6.9 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 53 %.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة، والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، حاتم دويدار: «لقد أظهر أداء (اتصالات) خلال الربع الثالث من هذا العام، مرونة في التفاعل مع الظروف غير المسبوقة التي يمر بها العالم، مما يؤكد أهمية الدور الهام والمحوري الذي لعبته قدرات (اتصالات) الشبكية في تمكين العملاء من أفراد ومؤسسات من تأدية مهامهم وأعمالهم بكل يسر وسهولة على الرغم من هذه التحديات والظروف».

وأضاف: «وبفضل بنيتها التحتية الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، تعمل (اتصالات) وبشكل دائم على اقتناص مختلف فرص النمو التي اتاحتها الظروف الراهنة، مع حرص الشركة المستمر على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها، وبما يدعم جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأشار دويدار، إلى أن نجاح «اتصالات» في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، وفي توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة لمشتركيها بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس الثابتة، هو شهادة على جهود الشركة المبذولة في هذا الاتجاه«.

ولفت إلى أن»اتصالات"، ستواصل مسيرتها نحو التحول الرقمي بشكل متسارع، مع الحفاظ على المرونة الكافية التي تمكنها من الارتقاء بمستوى أعمالها المستقبلية، والعمل على تحويل مختلف التحديات إلى فرص نمو واعدة، وبما يحقق أهدافها طويلة الأجل، مع خلق قيمة أعمال متزايدة. كما سنواصل عملية رقمنة أعمالنا مع التركيز على الابتكار في أصول الشركة الحالية من خلال بناء قدرات جديدة ممكنة رقميا ومستدامة.



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