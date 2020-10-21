استدعاء 1236 سيارة «فولكس واغن» وشاحنة «هينو»

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتي استدعاء لـ1236 مركبة، تشملان 818 «فولكس واغن»، و418 شاحنة «هينو»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن حملة استدعاء سيارات «فولكس واغن»، خاصة بطراز «باسات 72L3» موديل (2016-2019)، مبينة أن الاستدعاء يرجع إلى أن شركة «فولكس واغن إيه جي»، أفادت بأن هناك احتمالاً أن تكون محامل ذراع تعديل مسند الظهر على المقعدين الأماميين غير ثابتة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم ثبات مسند الظهر بالكامل، وحدوث حركة فيه.

وبالنسبة لحملة استدعاء شاحنات «هينو»، فإنها تشمل الشاحنات من (سلسلة 500) موديل 2020 على مستوى الدولة، بهدف تغيير مصابيح الضباب في هذه الشاحنات.

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