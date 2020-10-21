الإمارات توقّع اتفاقية نقل جوي مع مملكة تونغا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي، بأحرفها الأولى مع سلطة الطيران المدني في مملكة تونغا، وذلك بمقر الهيئة في دبي. وقّع الاتفاقية المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، وسفير مملكة تونغا في الدولة، أكاو أولا. وقال السويدي إن الهيئة، في جميع الظروف، تسعى إلى فتح آفاق جديدة لدعم الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، وعليه تم الاتفاق على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر إضافة جديدة لاتفاقات خدمات النقل الجوي، التي وقعتها دولة الإمارات مع دول العالم، ليصبح مجموع الاتفاقيات الموقعة 185 اتفاقية، لتحافظ دولة الإمارات بذلك على مركزها الأول بالعالم في عدد الاتفاقات الموقعة.

وأكد السويدي أن الهيئة تهدف من إبرام اتفاقات الأجواء المفتوحة، إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم الناقلات الوطنية التي ارتفع عددها، أخيراً، إلى ست ناقلات وطنية، ما يعكس حجم قطاع الطيران المدني في الدولة، وتأثيره في الربط الجوي العالمي.

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