"اقتصادية أبوظبي" تحظر بيع الإسمنت المعبأ في أكياس لا تحمل شهادة الجودة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، تعميما إلى منافذ بيع مواد البناء على مستوى الإمارة، حظرت بموجبه بيع الإسمنت المعبأ في الأكياس التي لا تحمل شهادة الجودة الاتحادية أو المحلية ممثلة بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأفادت الدائرة في تعميمها أن هذا التوجيه الذي يأتي بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين يهدف الى تحقيق معايير الجودة للمنتج المحلي لمواد البناء بما يضمن سلامة المنتج المحلي وحفظ حقوق المستهلكين ومحاربة الغش التجاري.

وذكرت الدائرة في سياق التعميم، أنه ابتداء من صدور هذا التعميم يمنع بيع الإسمنت المعبأ في الأكياس التي لا تحمل شهادة الجودة المحلية أو الاتحادية، حيث تمنح منافذ بيع مواد البناء فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، مشيرة الى أن فرق التفتيش بالدائرة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيش الى منافذ البيع للتأكد من تطبيق هذا التعميم.

وشددت "اقتصادية أبوظبي"، على أن مخالفة ما جاء في هذا التعميم من الشركات والمؤسسات المعنية سيعرضها للمخالفة والمساءلة القانونية وفرض الجزاءات الإدارية وفق ما الإجراءات المتبعة لديها.



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