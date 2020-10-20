490 مليون درهم صافي استثمارات الخليجيين والعرب في الأسهم

المصدر: أبوظبي - وام



ارتفعت وتيرة الاستثمارات الخليجية والعربية في أسواق المال الإماراتية خلال الأسابيع الماضية وباتت تميل الى الاستثمار على المدى المتوسط بدلا من المضاربات وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع صافي استثماراهم في السوق الى نحو 490 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى 19 أكتوبر الجاري، وفقا لما تظهره الاحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين .

وتأتي الزيادة في استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين استباقا لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن الربع الثالث من العام الجاري بالإضافة الى الاخبار الإيجابية التي أصدرتها مجموعة من الشركات القيادية عن تطور اعمالها مما حفز على الاستثمار في الأسواق.

ويتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية أن إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين والعرب بلغت نحو 19.8 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل 10% من إجمالي التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 19 أكتوبر الحالي والبالغ قيمتها 198.8 مليار درهم بيعا وشراء.

وعلى مستوى الأسواق، فقد بلغت قيمة تداولات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي 13.68 مليار درهم تقريبا بيعا وشراء ،ووصل صافي استثماراتهم 120 مليون درهم خلال فترة الرصد ذاتها .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة تداولاتهم 6.12 مليارات درهم بيعا وشراء، ووصل صافي استثماراتهم نحو 370 مليون درهم .

ومن المتوقع زيادة استثمارات الخليجيين والعرب في الأسواق المالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news