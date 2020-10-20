اقتصادية دبي تخالف شركة عقارية وصالون حلاقة رجالي بسبب عدم ارتداء الكمامات

المصدر:
  • سامح عوض الله - دبي
التاريخ:

خالفت اقتصادية دبي 5 منشآت تجارية لعدم ارتداء الكمامة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، كما تم التنبيه على 4 محلات لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

وتشمل هذه الأنشطة وساطة في بيع العقارات وشرائها، صالونا للرجال، وكيل سفر وسياحة، تجارة مستحضرات التجميل، من دون أي إغلاقات.

‏كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات، 787 منشأة.

‏وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

 

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