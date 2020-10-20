تعيين عبدالرحمن الحارب مديراً عاماً لجهاز الرقابة المالية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2020، بتعيين عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مديراً عاماً لجهاز الرقابة المالية، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويتمتع عبدالرحمن الحارب بمسيرة مهنية تصل إلى 24 سنة اكتسب خلالها الخبرة في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية، حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «دبي القابضة»، والمسؤول عن إدارة وتخطيط والإشراف على المراجعة السنوية والتقييم الشامل للمخاطر، وهيكل الرقابة الداخلية وتقييم حوكمة الشركات في «دبي القابضة».

يشار إلى أن عبدالرحمن الحارب حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من «Hult International Business School»، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة «سياتل» في الولايات المتحدة الأميركية، وهو محاسب قانوني معتمد (CPA)، ومدقق داخلي معتمد (CIA).

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