«الأغذية المتحدة» تكشف عن محطة جديدة للطاقة الشمسية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة، فتحي الخياري، إن الشركة وقعت اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية على سطح مصنع الشركة في منطقة جبل علي الصناعية بدبي، موضحاً أن المحطة تضم 4400 لوح للطاقة الشمسية، فيما يبلغ إنتاجها من الطاقة الكهربائية 3.3 ملايين كيلوواط ساعي خلال العام الأول من تشغيلها، على أن تبلغ الطاقة القصوى لإنتاجها 2000 كيلوواط في الساعة.

وأضاف الخياري، خلال لقاء صحافي أمس، لإعلان تفاصيل المحطة الجديدة، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة «يولو دور إينرجي» المطور لحلول الطاقة المستدامة، ستشمل استخدام محطة الطاقة الشمسية بنظام الاستئجار طويل الأجل، لافتاً إلى أن المحطة ستسهم في تخفيض كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية الحالية بنسبة تجاوز 45% وبقيمة تصل إلى 25 مليون درهم على مدار 25 عاماً.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة، أن مشروع المحطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1400 طن عبر المحطة الجديدة سنوياً.

وبين أن المحطة الجديدة تجنب انبعاث 34 ألف طن من الكربون على مدى 25 عاماً، كما تخفض الانبعاثات بنسب كبيرة لنحو ما يعادل إزالة أكثر من 7400 سيارة من الطرقات على مدى 25 عاماً، فضلاً عن أنها توفر مزايا للحفاظ على البيئة وفقاً للدراسات التي عقدت حول المشروع قبل إطلاقه بما يعادل غرس 900 ألف شتلة لمدة 10 سنوات على مدى 25 عاماً أيضاً.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «يولو دور إينرجي»، جيرمي كرين، إن الشركة ستتولى بناء محطة الطاقة الشمسية الجديدة بالكامل ومن ثم تأجيرها لـ«الأغذية المتحدة»، لافتاً إلى أن «يولو دور إينرجي» تشارك في برنامج «شمس دبي» الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وبما يواكب تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

وأضاف كرين أن «الشركة رصدت خلال الفترة الأخيرة معدلات نمو في الطلب من المؤسسات والشركات الصناعية في دبي على التحول لاستخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنها أنجزت أخيراً 18 عقداً لمشروعات تتعلق بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 25 ميغاواط.

تأجير

قالت مديرة تطوير الأعمال في شركة «يولو دور إينرجي»، صوفيا هسوني، إن الشركة ستعمل في إطار مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية الجديدة لإتاحتها للتأجير لشركة الأغذية المتحدة لفترة مبدئية تصل إلى 20 عاماً.

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