مخالفة 11 منشأة تجارية في دبي لعدم الالتزام بتدابير مكافحة كورونا

المصدر: سامح عوض الله - دبي

خالفت اقتصادية دبي 11 منشأة تجارية في الإمارة وتم التنبيه على محل، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19. من دون أية إغلاقات.

‏كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 921 محلاً.

‏وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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