اقتصادية دبي توفر خدمات «الليموزين» لمتعاملي صالة السعادة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

وقّعت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك يتاح بموجبها توفير مركبات «الليموزين» للمتعاملين بصالة السعادة، على أن تكون معقمة ونظيفة ومزودة بسائقين متميزين لائقي المظهر، ومدربين على الإرشاد السياحي، و على دراية واسعة بشوارع دبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتقديم امتيازات لمجتمع الأعمال بإمارة دبي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية للسلامة.

وبموجب الاتفاقية، تم توفير منصة «DTC» في استقبال صالة السعادة، وهو تطبيق ذكي لطلب مركبات «الليموزين» رقمياً، من خلال شاشة ذكية مع رمز خصم حصري لمتعاملي صالة السعادة، التي تمكنهم من طلب سيارة «ليموزين» بشكل مباشر وسريع وسهل.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عبدالعزيز بن حثبور، إن «الشراكة مع مؤسسة (تاكسي دبي) تؤكد الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الرفاهية والازدهار والسعادة لسكان إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، حيث نلتزم بتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين وصولاً إلى إسعاد المجتمع وتعزيز مكانة الدولة في تحقيق مؤشر السعادة العالمي».

وأضاف بن حثبور أن «استراتيجية اقتصادية دبي تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً مثاليةً لتطوير وازدهار الأعمال، حيث نسعى إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات المتنوعة لإسعاد المتعاملين، التي من شأنها أن تسهم في تطوير تنافسية إمارة دبي واستدامة أعمالها».

وكان قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أطلق صالة السعادة لتقديم خدمات القطاع في صالة كبار الشخصيات بقرية الأعمال، الأمر الذي يتماشى مع توجهات الحكومة إلى نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي الذي يهتم بالسعادة والإيجابية، ويمكن للمتعاملين في صالة السعادة إنجاز معاملاتهم بسهولة في بيئة أعمال مناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news