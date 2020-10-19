مميزات «الرخصة الفورية»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تستغرق عملية إصدار «الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي خمس دقائق فقط، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

وتوفر «الرخصة الفورية»، الحائزة راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر. وتسهم هذه الخدمة في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

كما توفر «الرخصة الفورية»، الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

وتمكّن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فضلاً عن بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتمت إضافة خاصية تسجيل موظفين (مواطنون) في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية. وتضم خطوات تسجيل العمالة (المواطنون) من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة»، عند استكمال معاملة الرخصة في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل»، ثم التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك والضغط على «إرسال طلب الموافقة»، وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص يتم الضغط على «حدث الموافقات»، ويمكن إعادة إرسال الرسالة أو حذف الموافقة من الشاشة ذاتها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

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