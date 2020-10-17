التضخم السنوي في دبي ينخفض 3.41% خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء بأن مؤشر التضخم انخفض بنسبة 3.41% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.75%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.37 نقطة، وقسم النقل بنسبة 10.49%، التي خفضت التضخم بمقدار 1.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 14.13%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.30 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.31%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.43%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%.

في المقابل، ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.44%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.43%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.68%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.22%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%.

بينما حافظت أسعار قسم المطاعم والفنادق على استقرارها خلال فترة المقارنة.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.32% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.03%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.42 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.57%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.74%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.3%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.08%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.01%. في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.33%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.13%، وقسم التعليم بنسبة 0.05%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%، وقسم التبغ بنسبة 0.02%.

• السكن والكهرباء والوقود تراجعت بنسبة 5.75%، وخفضت التضخم 2.37 نقطة.

• أسعار قسم المطاعم والفنادق حافظت على استقرارها خلال فترة المقارنة.

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