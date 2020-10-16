«أبوظبي للتقاعد» و«القابضة» يستحوذان على 20% من «أدنوك لأنابيب الغاز»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، عن توقيع اتفاقية، يقوم من خلالها كل من «صندوق أبوظبي للتقاعد»، و«القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، باستثمار 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لأدنوك.

وأكدت في بيان، أمس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، تقوم «أدنوك» ببيع نسبة 20% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة، المملوكة بالكامل لها، والتي تمتلك 100% من حصة أدنوك في شركة أصول أدنوك لأنابيب الغاز (أدنوك لأنابيب الغاز)، لصندوق أبوظبي للتقاعد و«القابضة» (ADQ). وتمتلك شركة أدنوك لأنابيب الغاز، التابعة لأدنوك، حقوق تأجير 38 خط أنابيب غاز طولها الإجمالي 982 كيلومتراً.

ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب قيام ائتلاف عالمي يضم كلاً من «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام»، باستثمار 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) في يوليو 2020، للحصول على حصة 49% في مجموعة أصول أنابيب الغاز ذاتها التي تمتلكها «أدنوك».

وتعكس الاتفاقية حرص «أدنوك» على إشراك مستثمرين محليين وعالميين في الفرص المتميزة التي توفرها، كما في اتفاقية الاستثمار الضخمة في أصول أنابيب النفط التي وقعتها في سبتمبر 2019.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التي تحقق أقصى قيمة ممكنة من أصول وموارد الشركة، يسرنا أن نتعاون مجدداً مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، و(القابضة) (ADQ) في هذا الاستثمار الذكي في أصول البنية التحتية للطاقة، الذي يقدم نموذجاً متميزاً للمؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية الراغبة في توظيف رأس المال على المدى الطويل في أصول رئيسة للبنية التحتية للطاقة في (أدنوك)».

وأضاف: «يعد (صندوق أبوظبي للتقاعد) مستثمراً موثوقاً لمدخرات مواطني الدولة، وضماناً للنمو والازدهار بعيد المدى، ومن خلال هذه الشراكة، ستسهم (أدنوك) بدور مهم في دعم رفاه المواطنين وسعادة مجتمع الإمارات، حيث سيحقق هذا الاستثمار قيمة إضافية وعائدات نقدية مستقرة وطويلة الأجل لشركائنا في صندوق أبوظبي للتقاعد و(القابضة)».

وتابع الجابر: «يؤكد انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في الإمارات لهذا الاستثمار على تميز وجودة أصول البنية التحتية للطاقة التي تمتلكها (أدنوك)، وعلى العائدات التي توفرها على المدى الطويل، كما يسهم في ترسيخ ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات ومكانتها كوجهة استثمارية موثوقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي: «تستثمر (القابضة) في مجموعة من أصول البنية التحتية الأساسية، التي تمثل جزءاً رئيساً من هدف إمارة أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والوصول إلى تصديره بنسبة تفوق استيراده».

شراكة استراتيجية

أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على كل المستويات، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، بما يصب في مصلحة المواطنين المسجلين في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي.

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