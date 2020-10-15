صفقة بـ 76.3 مليون درهم على سهم "أمانات"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "أمانات القابضة" بقيمة بلغت 76.32 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 90 مليون سهم بسعر 0.848 درهم للسهم.

وكان "دبي المالي"، أطلق خدمة "الصفقات الكبيرة المباشرة" في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق ( 15% صعودا و10% هبوطا).

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