44 مليار درهم القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع مع نهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي -وام

بات سهم شركة ادنوك للتوزيع من أنشط الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية رغم حداثه ادراجه في السوق،الأمر الذي انعكس إيجابيا على القيمة السوقية للشركة التي وصلت الى مستوى 44 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 12.75 مليار درهم وبنمو نسبته 40% مقارنة مع قيمتها السوقية عند الادراج في عام 2017.

وتظهر البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن النشاط الكبير الذي شهده سهم ادنوك للتوزيع ساهم في ارتفاع سعره الى 3.57 درهم بزيادة نسبتها 23.15 % مقارنة مع 2.90 درهم وقت الادراج.

ومع تواصل الأداء الإيجابي للشركة سواء من حيث الربحية المتحققة والتوزيعات النقدية المغرية التي تقدمها للمساهمين فقد تواصل اقبال المستثمرين على سهم الشركة مما رفع من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة عليه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الى 5.64 مليار درهم.

وفي ظل هذا النشاط على سهم الشركة المدرج في سوق العاصمة فقد بات يحوز المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أسهم الشركات نشاطا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وكان للاستراتيجية المتميزة التي اتبعتها الشركة في توزيع ارباح دورية على المساهمين دور مهم في زيادة النشاط على سهمها، حيث أصبحت ضمن قائمة محدودة من الشركات التي تمنح المستثمرين فيها أرباحا اكثر من مرة خلال العام الواحد.

وكانت أدنوك للتوزيع أعلنت خلال عموميتها التي عقدت في مارس الماضي عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من 2022 وما يليه.

يشار الى أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية حيث بلغت قيمة السيولة لديها 5.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار في صورة نقدية وما يوازيها بما في ذلك ودائع محددة الأجل، كما انها تمتلك 2.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة حتى الآن.

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