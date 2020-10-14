"فلاي دبي" تطلق عروضاً إلى وجهات محددة.. تعرف على الأسعار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي" عن توافر عروض خاصة إلى عدد من الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال وشعبية كبيرة، لاسيما من المواطنين والمقيمين في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن تلك العروض، تشمل وجهات الشواطئ والمدن في أفريقيا وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية مثل المالديف وزنجبار ونور سلطان وكييف والتي توفر للسياح خيارات مثالية لقضاء العطلات سواء لمحبي الشواطئ أو المعالم التاريخية داخل المدن.

وأضافت أن العروض ستكون متاحة للحجز على الرحلات التي تنطلق من دبي في الفترة ما بين الخامس من أكتوبر 2020 وحتى 19 من الشهر ذاته وذلك للسفر حتى 16 ديسمبر 2020.

وبينت الناقلة أن أسعار رحلات زنجبار تبدأ من 1555 درهما للدرجة السياحية و4015 درهما لرحلات درجة رجال الأعمال، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية للمالديف لرحلة الذهاب والعودة من 3275 درهما و8825 درهما لرحلات درجة رجال الأعمال، فيما تبدأ اسعار الدرجة السياحية إلى سراييفو لرحلة الذهاب والعودة من 2035 درهما و9165 درهما لرحلات درجة رجال الأعمال.

أما بالنسبة لكييف، فتبدأ أسعار الدرجة السياحية لرحلة الذهاب والعودة من 1715 درهما و6875 درهما لرحلات درجة رجال الأعمال.

يشار إلى أن "فلاي دبي"، طرحت أخيرا غطاء تامينيا عالميا جديدا للتشجيع على السفر، حيث سيحصل الركاب الذين يحجزون مع الناقلة للسفر بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020 على تغطية عالمية مجانية ضد "كوفيد-19" تغطي النفقات الصحية للركاب وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19" أثناء رحلتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news