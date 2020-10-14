استدعاء 324 مولداً كهربائياً محمولاً من «هوندا» في الإمارات

المصدر: أعلنت شركة «المشروعات التجارية»، الوكيل المحلي المستورد لمنتجات «هوندا بور»، عن إطلاقها بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية

أعلنت شركة «المشروعات التجارية»، الوكيل المحلي المستورد لمنتجات «هوندا بور»، عن إطلاقها بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حملة استدعاء لدواعي التحديث لمنتجات مولدات «هوندا» الكهربائية المحمولة «إي يو 22 اي تي».

وأشارت في بيانات، أصدرتها أخيرا، إلى أن حملة التحديث من المتوقع أن تتضمن عدد 324 مولدا على مستوى الدولة، وستشمل الموديلات المنتجة في الفترة من 2018 وحتى عام 2020، المصنعة في تايلاند.

ولفتت إلى أن المولدات المشمولة بالحملة، قد يتضرر المحول والموصل بها، إذا (تبلل) موصل مخرج التيار المتناوب بالمياه الملوثة بالملح، عند وضع المولد بالقرب من المنطقة الملوثة بالملح، وعند وجود مادة قابلة للاشتعال بالقرب من مخرج المولد، وفي حالة احتمال حدوث ماس كهربائي فإن الشرارة المتولدة عند مخرج التيار المتناوب ستشعل تلك المواد، ويمكن أن ينتشر اللهب إلى المولد.

وأوضحت أن الاستدعاء يتضمن اجراء فحص محول المولد وتركيب مجموعة مطاطية مجانا لاصلاح هذه المشكلة، وأن شركة «المشروعات التجارية» ستبادر بالتواصل مع المتعاملين المعنيين لابلاغهم لاحضار المولدات الكهربائية الخاصة بهم.

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