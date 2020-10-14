منصة «هب» العالمية تختار واحة دبي للسيليكون مقراً رئيساً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت سلطة واحة دبي للسيليكون، و«مجموعة هب العالمية» Hubb Global Group لخدمات البحث عبر شبكة الإنترنت، أمس، المقر العالمي الجديد للمجموعة في واحة دبي للسيليكون.

وأكد بيان صدر أمس بأن مقر المجموعة الرئيس في «واحة دبي للسيليكون» يشكل محطة نوعية للعلامة الرقمية ليتوج النمو الذي حققته خلال الأشهر الـ12 الماضية، كما يتيح تأسيس المقر الرئيس الجديد في الواحة خدمة المجموعة، للمتعاملين الدوليين والمحليين.

ووفقاً للبيان، فإن منصة «هب» تعمل في 45 دولة، وهي متاحة بـ12 لغة، ولديها مكاتب إقليمية في سبع دول، هي: الصين، وإيطاليا، وماليزيا، وباكستان، وروسيا، وكازخستان، والفلبين.

وكانت «مجموعة هب العالمية» وضعت ضمن أهدافها التنموية تسجيل 2.5 مليون شركة تحت منصتها في العام الأول، وتمكنت في وقت قياسي من تسجيل 3.4 ملايين شركة، كما تتطلع بحلول أكتوبر من عام 2021 إلى الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين شركة مسجلة حول العالم تحت منصتها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، إن سلطة واحة دبي للسيليكون تواصل استقطاب شركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الجديدة، تمتلك إمكانات إبداعية متقدمة وخطط نمو طموحة.

وأكد أن «الواحة» تشكل وجهة مفضلة لشركات التقنيات المتقدمة والمشروعات الناشئة ومنصة لإنجاز المشروعات الاختبارية المبتكرة، لافتاً إلى أن «مجموعة هب العالمية» رسخت موقعها كمنصة رقمية واعدة، واختيارها «واحة دبي للسيليكون» يشكل تتويجاً للخطط المستقبلية للمجموعة.

وشدد على حرص «دبي للسيليكون» على توفير الدعم الاستشاري والتقني للمجموعة وغيرها من الشركات التي تتخذ من الواحة مقراً لتحقيق النمو المستدام وتوسيع شبكة عملائها حول العالم.

بدورها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة هب العالمية»، أنستازيا الحاج: «تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة لتعزيز الحضور العالمي لمنصة (هب) وخدماتنا المتنوعة من خلال افتتاح مقرنا الرئيس الجديد في واحة دبي للسيليكون، إذ يمكن توسيع عملياتنا والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تتميز بها المنطقة».

وأضافت: «على مدى العام الماضي، حققنا نمواً غير مسبوق، وطموحنا أن نحقق الريادة عالمياً في مجال توفير الاتصال المباشر بين مزودي الخدمات والمتعاملين»، لافتة إلى أن «واحة دبي للسيليكون» وجهة متخصصة ومفضلة لقطاعات الأعمال في مجال التكنولوجيا، توفر لها مختلف مقومات النمو.

وقالت: «نحن على ثقة بأن حضورنا هنا سيسمح لنا بتنمية أعمالنا، ويسهل وصولنا إلى أسواق جديدة».

المنصة متاحة بـ 12 لغة ولديها مكاتب في 7 دول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news