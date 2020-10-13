مهرجان دبي للتسوق ينطلق 17 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين من 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021، ليقدم أكثر من ستة أسابيع من المرح والترفيه العائلي والحفلات الموسيقية المباشرة والأسواق الفريدة من نوعها والأعمال الفنية المتميزة والعروض المسرحية، إلى جانب العروض الترويجية الجذابة وفرص الفوز بالجوائز القيمة للجميع.

وستبدأ فعاليات دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قبل أسبوع من الموعد المعتاد، حتى تتمكن العائلات من الاستفادة من العطلة المدرسية وإجازة الأعياد وموسم مبيعات نهاية العام الذي يبدأ في 26 ديسمبر بدبي.

وستنطلق سلسلة الفعاليات المتميزة مع حفل افتتاح مميز خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 17 ديسمبر، والذي يعد انطلاقةً مثاليةً لمجموعة مذهلة من الفعاليات، بما في ذلك حفلات موسيقية يقدمها أشهر نجوم الموسيقى العالميين، وعروض الألعاب النارية والأضواء وأنشطة وعروض ترفيهية داخل مراكز التسوق تقدمها أشهر العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى احتفالات متميزة خاصة بليلة رأس السنة. وتشمل قائمة الفعاليات أيضاً سحوبات ضخمة مع فرص فوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وغيرها الكثير.

ويشكل مهرجان دبي للتسوق حدثاً سنوياً يناسب العائلات من مختلف الجنسيات حيث تحافظ مراكز التسوق ووجهات الفعاليات المشاركة على اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة بما يتماشى مع الإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد كرعاة رئيسيين، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وإعمار، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2).

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