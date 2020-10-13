509 ملايين درهم أرباح «الاتحاد العـقارية» في الربع الثالث

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



أفادت شركة الاتحاد العقارية، بأنها حققت أرباح وصلت إلى 509.2 ملايين درهم (12 فلسا تقريباً للسهم الواحد). وبلغ الربح الإجمالي المحقق لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 348.77 مليون درهم (8 فلوس تقريباً للسهم الواحد) مقارنة بخسارة قدرها 164 مليون درهم.

ونجحت الشركة من خلال هذه النتائج المالية في إطفاء جميع خسائرها عن عام 2019 وكذلك الربع الأول والثاني من العام الجاري، كما ارتفعت أصول الشركة إلى 6.162 مليارات درهم تقريبا مقارنة بـ5.863 مليارات درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة إلى 3.041 مليارات درهم مقارنة بـ 2.708 مليار درهم، وانخفضت الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50%.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي: «وضع مجلس الإدارة المنتخب والذي تولى إدارة الشركة في إبريل الماضي رؤية واضحة لإعادة الشركة إلى مصاف الشركات الرائدة، حيث نجحنا في إعادة هيكلة أكبر ديوننا وإعادة السمعة الائتمانية للشركة، كما عملنا جاهدين على استعادة المساحات الطابقية المملوكة للشركة والانتهاء من جميع الموافقات بشأنها مع الجهات التنظيمية والذي انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية».



وتابع الحمادي: «لدينا العديد من المؤشرات التي تبشر باستمرار الزخم، إذ حصلنا أخيراً على عرض استحواذ على حصة في شركتنا التابعة (دبي أوتودروم) والذي سينعكس إيجاباً على نتائجنا المستقبلية عند إنجاز الصفقة والذي نتوقع بأن يتم في الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من العام المقبل».

وأضاف: «نؤكد على الفرص الواعدة التي سنحققها لمساهمي الشركة، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام بسبب جائحة كورونا، إلا أننا حققنا أرباحاً في الربع الثالث قامت بتعويض جميع خسائرنا إلى ما قبل عام 2017 ولنعود بالشركة إلى الربحية من جديد ونأمل بالاستمرار على نفس النهج».



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