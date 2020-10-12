50% تراجعاً في استخدام أجهزة الصراف الآلي بالإمارات

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

ذكرت شركة نيتوورك، المعنية بخدمات الدفع، أن هناك تراجعاً في استخدام عملاء البنوك لأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات، بنسبة 50%،؜ عما كانت عليه الحال بداية العام الجاري، وذلك بسبب التوجه إلى الخدمات المصرفية عبر الـ"أون لاين"، والتطبيقات الذكية.

وأكدت أن هذه النسبة مرشحة للزيادة بنهاية 2020.

وأوضحت، عبر موقعها الإلكتروني، أن العملاء باتوا يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب نقاط الدفع الإلكترونية، أكثر من التعاملات التقليدية.

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