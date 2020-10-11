لماذا انخفضت أسعار الكمامات والمعقمات فيما القفازات حافظت على أسعارها

المصدر: عبير عبدالحليم – ابوظبي

أرجع خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، استمرار ارتفاع أسعار القفازات في الأسواق المحلية، وعدم وجود عروض سعرية عليها، إلى عدم وجود منافسين في السوق، لافتاً إلى وجود عدد قليل من المصنّعين والمستوردين المعدودين، الذين يتحكمون في السوق من دون منافسة حقيقية.



وأضاف: «حان الوقت لإقامة مصانع محلية للقفازات، مع فتح باب الاستيراد من دول مختلفة، فمن شأن ذلك خفض الأسعار، أسوة بالكمامات والمعقمات التي انخفضت أسعارها بعد إنتاجها محلياً، وتنويع الاستيراد».

وشدد البحر على عدم وجود أي مبررات لاستمرار ارتفاع أسعار القفازات، لأنه لا يوجد ارتفاع في أسعار المواد الخام، كما لا يوجد ارتفاع في القيم الإيجارية، أو في أسعار الوقود، داعياً الجهات المعنية إلى ضبط السوق، وتشديد الرقابة لعودة الأسعار إلى مستوياتها قبل الجائحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news