برج «وصل».. أطول واجهة سيراميك في العالم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تسارعت الأعمال الإنشائية لبرج ناطحة السحاب «وصل» المقابل لـ«برج خليفة»، مع اكتمال ما نسبته 95% منه. تم تصميم البرج بشكل حرف «Z» أو ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بـ«تقنية التعارض»، إذ يوفر المبنى إطلالات من الاتجاهات كافة.

وتتكون ناطحة السحاب من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات بطول 302 متر، كما من المقرر أن تسجل رقماً قياسياً بأطول واجهة سيراميك في العالم، إذ ستعمل الواجهة على المساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز البرج قبل نهاية 2020. وعلى مستوى الأعمال الإنشائية، فقد تم صب الأسقف حتى الطابق 53، في ما يجري العمل في المرحلتين «الأولى» و«الثانية» حتى الطابق 33 بالنسبة للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي. يتألف البرج من 262 وحدة سكنية و259 غرفة فندقية تابعة للعلامة «ماندارين أورينتال».

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