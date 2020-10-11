إطلاق 3 مشروعات في مجال تمويل الشركات التكنولوجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «منطقة 2071»، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق ثلاثة مشروعات تجريبية في مجال تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، وذلك في إطار توظيف شراكاتها العالمية لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تسهيل حصول الشركات الناشئة، التي لا يمكنها الاقتراض في مراحلها الأولى، على دعم المؤسسات الاستثمارية لتطوير أعمالها.

وأفاد بيان، أمس، بأنه تم اختيار المشروعات الثلاثة من بين أكثر من 150 مشروعاً مشاركاً في برنامج خاص، أطلقته «منطقة 2071» بالشراكة مع مركز «i-Dubai Lab» للابتكار في شركة «بروكتر آند جامبل» العالمية، بهدف تمكين الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والأسواق بالمنطقة والعالم من تحقيق الاستقرار المالي، لتوسيع أعمالها ونطاق خدماتها.

وطورت هذه المشروعات: «شركة سوايب زووم» SwipeZoom من دولة الإمارات، و«شركة نكست بيليون» Next Billion من سنغافورة، و«شركة هلو غولد» Hello Gold من ماليزيا، وذلك بعد عملية تقييم شاملة وفق مجموعة من المعايير المرتبطة بجدوى الحلول المطروحة، وقابليتها للتعديل، وأثرها المحتمل في السوق المستهدفة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن الشراكة بين «منطقة 2071» و«بروكتر آند جامبل» توفر فرصة لمختلف الشركات الناشئة لعرض أفكارها وحلولها المبتكرة، في دعم المشروعات الصغيرة العاملة في مجال التجزئة، وتوفير التمويل لها، لتوسيع وتطوير أعمالها بما يسهم في تعزيز جودة حياة آلاف الأشخاص في مختلف دول العالم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروكتر آند جامبل» في الشرق الأوسط وشرق وغرب إفريقيا وأسواق التصدير العامة، عمر الشناوي: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال توفير التمويل للشركات الصغيرة، التي تهدف بشكل رئيس إلى دعم المتعاملين في الأسواق الناشئة».

وأضاف: «تسهم شراكتنا مع (منطقة 2071) في توظيف أحدث التقنيات المتطورة من جميع أنحاء العالم، وتحقيق رؤيتنا في دعم الشركات الصغيرة في قطاع التجزئة لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والقيمة».

ووفقاً للبيان، يركز مشروع شركة «سوايب زووم»، التي تأسست في دبي عام 2012، على توفير حلول متكاملة لدفع الأموال، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتيح لشركات التجارة الإلكترونية شحن منتجاتها حول العالم، وتستند الحلول التي تقدمها الشركة إلى الجمع بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى التمويل، بحيث تكون العملية بين المؤسسات المالية والمستفيدين مؤتمتة بالكامل.

من جهتها، تختص «نكست بيليون» بتطوير المنتجات الريفية والعمليات السوقية السريعة التي يمكن تعديلها، لتلائم المبادرات المتعلقة بالمستهلكين والبيع بالتجزئة، وتعمل حلول الشركة على مساعدة تجار التجزئة الصغار في زيادة أرباحهم عن طريق تجميع الموزعين المحليين والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، على المستويين المحلي والوطني، كما توفر لتجار التجزئة فرصة الحصول على المساعدة المالية عبر الاستعانة بمصارف.

أما «هلو غولد» فتشتهر بتطوير أول تطبيق هواتف محمولة في العالم متوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف ابتكار أسلوب جديدة لطريقة شراء الذهب وادّخاره وبيعه وتحصيله، وقد استقطب المشروع، منذ إطلاقه عام 2015، أكثر من 200 ألف مستخدم من مختلف دول العالم.

اختيار المشروعات الثلاثة من بين 150 مشروعاً مشاركاً، بعد عملية تقييم وفق مجموعة معايير.

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