«العربية للماركات الفاخرة» تستحوذ على حصص في مشروعات إماراتية ناشئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت المجموعة العربية للماركات الفاخرة «TALG» عن الاستحواذ على حصص استراتيجية في عدد من الشركات الإماراتية الناشئة، لدعمها ومساعدتها على النمو والتوسع، وفتح المجال أمامها لتسويق منتجاتها وسلعها إقليمياً وعالمياً.

ورحب المؤسس الرئيس التنفيذي للمجموعة، مروان بن يوسف السركال، بانضمام أول دفعة من أصحاب المواهب والمبتكرين من القائمين على هذه المشروعات الناشئة، لافتاً إلى أنهم سيشكلون نواة أعمال المجموعة في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، والعطور، والأغذية.

وأوضح أن المجموعة ستوفر لهؤلاء المبتكرين الدعم والرعاية المادية والمعنوية، والاستعانة بأفضل طرق التسويق والترويج للتعريف بالماركات والعلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأولها الأسواق الخليجية.

وكشف السركال أن الدفعة الأولى التي انضمت إلى المجموعة سيجري تطوير أعمالها، ووضع أطر تنظيمية وتسويقية للارتقاء بها، مؤكداً أن المجموعة بصدد ضم مزيد من الماركات الإماراتية والعربية الفاخرة تحت مظلتها.

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