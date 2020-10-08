«مواصفات» تدعو إلى التأكد من قابلية «الأكياس» للتحلل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مصنّعي أو موردي أكياس التسوق البلاستيكية، إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، والتأكد من أن الأكياس قابلة للتحلل من خلال الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية.

وأشارت، عبر موقعها الالكتروني، إلى أن إصدار شهادة المطابقة الإماراتية (إيكاس) للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حسب متطلبات الصحة السلامة، يستلزم مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم «26»، والمتاح الحصول على متطلبات التسجيل بها عبر نظام الخدمة الالكترونية، إذ تشتمل أبرز متطلبات الخدمة على تقرير مخبري لفحص المنتجات البلاستيكية بحسب المواصفة القياسية الإمارتية، وتقرير اختبار التحلل غير الحيوي، وتقرير اختبار نتائج التحليل الكيميائي للمادة المتبقية والجزء غير المتحلل. ودعت «مواصفات»، عبر صفحتها الإلكترونية، المستهلكين إلى التأكد عند تعبئة الوقود من وجود ملصق التحقق على عدادات المحروقات لضمان دقة قياس العداد المستخدم في التعبئة.

وأوضحت «مواصفات» أنها تدعو المتعاملين في اطار الحفاظ على السلامة، وتماشياً مع جهود الدولة في حماية الصحة العامة، إلى الحصول على خدماتها من خلال قناة الموقع الإلكتروني الخاصة بها أو تحميل تطبيق «مواصفات» الذكي.

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