«برنامج شراكات الأعمال بدبي» يسجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين

المصدر: دبي - وام

حقق برنامج «شبكة شراكات الأعمال»، التابع لمبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، رقماً قياسياً في عدد المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة حول العالم بتسجيله 148 طلب مشاركة من 21 دولة خلال الدورة الحالية للربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 105% مقارنة بالدورات الماضية، ما يعكس نجاح البرنامج في توفير منصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة في عالم الأعمال.

وشهدت الدورة الحالية التي اختتمت أخيراً مشاركة 14 شركة ناشئة في المرحلة الأخيرة من البرنامج، استعرضت مشاريعها أمام الشركات الرئيسة المنضمة للبرنامج، وتم الإعلان عن ست خطط لشراكات واتفاقيات بين هذه الشركات والمشاريع الناشئة المشاركة في البرنامج.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة من برنامج شبكة شراكات الأعمال من خارج الدولة 75%، ما يعكس جاذبية الإمارة للشركات الناشئة، حيث احتلت مصر النسبة الأعلى من المشاركات بلغت 33% من إجمالي المشاركات، تليها الإمارات بنسبة 25%، ثم الهند بنسبة 19%.

وشارك في الدورة الحالية أربع شركات رئيسة رائدة في إمارة دبي هي: شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، ومجموعة بريد الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى شركة «أكسنتشر».

وأكدت مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سيشيفا، أن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» تزامنت مع زيادة نشاط رواد الأعمال في دبي، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» دفعت المزيد من الشركات إلى وضع التحول الرقمي كأولوية في عملياتها التشغيلية، وهو المجال الذي تبرع فيه الشركات الناشئة.

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