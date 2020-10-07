«الإمارات الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح «سوق ناسداك دبي»، أمس، احتفالاً بإدراج «الإمارات الإسلامي» لصكوك بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الصكوك صدرت بمعدل ربح 1.827%، وهو أقل معدل ربح لصكوك يصدرها بنك إماراتي منذ 10 سنوات، بطلبات اكتتاب تعادل 2.4 ضعف.

وأكد البيان أنه تمّ تصنيف الإصدار «A+» من قبل «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني»، فيما تمّ الإصدار بنسبة 41% لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و28% لمستثمرين من آسيا، و17% لمستثمرين أميركيين في الخارج، و14% لمستثمرين من أوروبا.

يشار إلى أن القيمة الاسمية للصكوك المدرجة حالياً في دبي بلغت 73.99 مليار دولار، وهي من أكبر مجاميع الإصدارات في أي مركز إدراج بالعالم.

ثقة عالمية

وقال هشام عبدالله القاسم، إن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين، يعكس ثقتهم القوية بأساسات الأعمال السليمة لـ«الإمارات الإسلامي»، واستراتيجية نموه النشطة، رغم تقلبات السوق.

وأضاف: «إدراج صكوكنا في (ناسداك دبي) يدعم روابطنا بالمستثمرين على مستوى العالم، كما يوفر لنا بروزاً ممتازاً مع هيكل تنظيمي موثوق به».

قطاع الصكوك

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن الإصدار الأخير لـ«الإمارات الإسلامي» يؤكد على نجاح قطاع الصكوك، والقوة والمرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة الإمارات وإمارة دبي في مواجهة التحديات العالمية التي جلبها عام 2020.

وأكد أن دبي ستواصل تعزيز دورها الريادي في مجال الصكوك، كجزء من المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

إدراجات جديدة

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن سوق الصكوك في البورصة حقق ازدهاراً كبيراً في عام 2020، إذ بلغ إجمالي الإدراجات الجديدة إلى الآن 11.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ10.35 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما الرئيس التنفيذي لـ«بورصة ناسداك دبي»، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، فرأى أن الإقبال الإيجابي على الصكوك يعكس مكانة المصرف، وحيوية استخدام هذه الفئة من الأصول كوسيلة لزيادة رأس المال.

الإدراج الثالث

تم الإدراج الأخير لصكوك «الإمارات الإسلامي» في «بورصة ناسداك دبي» بتاريخ 23 سبتمبر 2020، ما رفع قيمة الصكوك الحالية للمصرف في البورصة إلى 1.5 مليار دولار، إثر إدراجين في عام 2016 بقيمة 750 مليون دولار، و250 مليون دولار.

ووصلت نسبة إدراجات الصكوك في دبي من حيث القيمة إلى 46% من مصدرين إماراتيين، و54% من مصدرين أجانب، بعد هذا الإدراج.

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