«دبي العقاري» يطلق منصة «مسار» للتوظيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معهد دبي العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع شركة «بلوفو» الشرق الأوسط المتخصصة في تطوير تقنيات وأنظمة التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الذكي، بوابة التوظيف والتدريب العقاري «مسار» المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، للمطابقة بين السير الذاتية والوصف الوظيفي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تتيح البوابة الجديدة للمتخصصين في المجالات العقارية المختلفة من جميع الجنسيات، فرص التقدم للبحث عن فرص عمل في المجالات ذاتها، كما تتيح للشركات المختصة عرض فرصها على المنصة، مقابل رسوم مادية نظير الاشتراك بالخدمة.

وأصبح المجال مفتوحاً، الآن، أمام خريجي معهد دبي العقاري، والمتخصصين في مجالات العقارات المختلفة، ممن يرغبون بالعمل في هذا القطاع، للتسجيل في المنصة الإلكترونية عبر الرابط: (masar.drei.gov.ae).

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