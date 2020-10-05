103.5 آلاف رخصة «شركات ذات مسؤولية محدودة» في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وصل إلى 103 آلاف و503 رخص في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الرخص امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 85%، والمهنية بنسبة 11%، فيما استحوذت الرخص الصناعية والسياحية على النسبة المتبقية.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوزيع تلك الشركات، حسب أبرز خمس مناطق في إمارة دبي، كانت الحصة الأكبر في منطقة برج خليفة، تليها منطقة نايف، ثم بورسعيد، ثم القرهود، وبعدها المرر.

وأشار التقرير، إلى أن العدد الإجمالي لرخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، وصل إلى 8349 رخصة مقارنة بـ6808 رخص خلال الفترة نفسها العام الماضي، بزيادة نسبتها 22.6%.

الشركاء

وبيّن تقرير اقتصادية دبي أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يجوز أن يزيد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا يقل عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، كما لا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.

وأضاف أنه يكون للشركة رأسمال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها، يحدد من قبل الشركاء فيها، ويتكون من حصص متساوية، وتكون الحصص غير قابلة للتداول، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى يمكن التنازل عن حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأي شخص أو شركة.

اسم الشركة

وأضاف التقرير أنه يجب أن يكون اسم الشركة مشتقاً من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، وإضافة النشاط، على أن ينتهي باختصار (ذ.م.م)، ويجب أن يتبع اسم الشركة شكلها القانوني.

وأفاد بأنه يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، كما يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للشركة، على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسة، ويمكن أيضاً لأنشطة الفرع أن تكون أقل من الأنشطة في الرخصة الرئيسة.

ولفت إلى أنه بالإمكان تقديم الطلب للحصول على رخصة لشركة ذات مسؤولية محدودة، عبر مراكز الخدمة المعتمدة أو صالة السعادة.

المديرون

وبالنسبة لتعيين المدير وصلاحياته، أوضح التقرير أنه يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر، يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم، بشرط ألا يتجاوز عددهم 11، وما لم ينصّ عقد التأسيس على خلاف ذلك، فإن للمدير كامل صلاحيات الإدارة، وتكون تصرفات المدير والتزاماته ضمن نطاق صلاحياته ملزمة للشركة.

وأضاف أنه يتم تعيين المديرين في عقد تأسيس الشركة، أو في عقد مستقل لمدة معينة أو دون تحديد مدة، وإذا لم يُعيّن المديرون على ذلك النحو، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للشركاء.

كفاءة الأداء

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عبدالعزيز بن حثبور، إن إصدار التقرير يأتي في إطار الدور الحيوي للقطاع في مجال تطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على جميع الأصعدة.

وأضاف بن حثبور أن اقتصادية دبي تعمل، من خلال قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، على رفع مستوى كفاءة الأداء وتوفير بيئة خدمية مرموقة ومتميزة لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال، وتلبية احتياجاته في مختلف مناطق الإمارة، انسجاماً مع توجيهات الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم وتسهيل أمورهم، إضافة إلى جعل خدمة الجمهور على رأس الأولويات.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

■استمارة التسجيل التجاري.

■صورة من جواز سفر الشريك الإماراتي وصورة من الهوية الإماراتية.

■صور جوازات سفر الشركاء والمديرين.

■صورة من الإقامة أو تأشيرة الزيارة.

■رسالة عدم ممانعة من الكفيل للشريك /‏ المدير المقيم.

■عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

■شهادة تصديق عقد الإيجار «إيجاري».

منطقة برج خليفة جاءت أولاً في توزع الشركات حسب المناطق.

3658 رخصة فاعلة في «الكرامة»

كشف تقرير حديث لاقتصادية دبي أن منطقة الكرامة تحتضن 3658 رخصة فاعلة، موضحاً أن النشاط التجاري يستحوذ على النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة التجارية 2258 رخصة بنسبة 62%، تلتها الرخص المهنية بواقع 1303 رخص بنسبة 36%، ثم السياحية والصناعية.

وبيّن التقرير أن إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في منطقة الكرامة يصل إلى 3880، حيث يستحوذ رجال أعمال على ما نسبته 91% من الإجمالي.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في الكرامة، لفت التقرير إلى أن رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة تأتي أولاً بنسبة 62%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 26%، ثم الأعمال المدنية بنسبة 8%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م)، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، تضامنية، توصية بسيطة، فرع شركة/‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، مكتب ارتباط حكومي، مؤسسة، ومساهمة عامة.

وتضم منطقة الكرامة العديد من القنصليات والمباني الرسمية وحديقة زعبيل الشهيرة، كما يتوافر عدد من الأسواق والمجمعات التجارية مثل مركز العطار للتسوق، وسوق الكرامة القديم، ومعرض أنصار جاليري، بالإضافة إلى برجمان، حيث يقع في حافة المنطقة.

ووفقاً للتقرير، ضمت أبرز الأنشطة في منطقة الكرامة كلاً من: تجارة عامة، خدمات تنظيف المباني والمساكن، مطعم، أعمال الأصباغ، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، تجارة الساعات وقطع غيارها، التمديدات والتركيبات الصحية، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وصيانتها.

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