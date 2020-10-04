«مرحبا» توفر فحص «كوفيد-19» للمسافرين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، بأن «مرحبا»، علامة «دناتا» التجارية للضيافة في المطارات، أصبحت توفر إلى جانب خدمات السيارة والسائق والاستقبال والمساعدة والصالون الخاص في المطار، اختبار «كوفيد-19» ضمن خدمة إنهاء إجراءات السفر، ما يتيح للمتعاملين الحصول على شهادة طبية في غضون 24- 48 ساعة من إجراء الاختبار في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن «مرحبا» عززت عروضها لمساعدة متعامليها في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومطمئنة طوال رحلتهم.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطارات والسفر في «دناتا»، ستيف ألين، إن «الخدمة الجديدة ستساعد المتعاملين على الاستمتاع برحلاتهم بمنتهى السلاسة، بدءاً من المنزل وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي».

وأوضح ألين أن فريقاً من الكوادر الطبية ذوي الخبرة يزور المتعاملين الذين يحجزون خدمة إجراءات السفر الممتازة، لإجراء اختبار المسحة على جميع الأفراد المسافرين قبل عمل إجراءات السفر، وبعدها تنقل العينات إلى أحد مختبرات «ميدكلينيك» التي توفر الخدمة، ثم ترسل النتائج إلى المتعاملين رقمياً، ومن ثم يحصل جميع المتعاملين الذين يخضعون للاختبار على شهادة طبية.

وذكر أن وكلاء «مرحبا» يقومون بعمل إجراءات السفر ووزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة في المنزل، والتأكد من تسليم الأمتعة في المطار وتحميلها على متن الطائرة، لافتاً إلى أنه تتم معالجة جميع الأمتعة بمواد معقمة لإزالة أي جراثيم وتوفير الحماية من الميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وأضاف ألين أنه عند وصول المتعاملين إلى المطار، يستقبلهم أحد الوكلاء لإيصالهم بسهولة إلى البوابات عبر المسار السريع، مشيراً إلى أنه يمكن حجز خدمة إجراءات السفر الممتازة عبر الموقع: (www.marhabaservices.com) برسوم تبدأ من 714 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news