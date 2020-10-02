3019 شركة صينية مسجلة في «غرفة دبي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إنه مع احتفال الصين بيومها الوطني الـ71، تبرز العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين دولة الإمارات والصين لتعكس شراكة حقيقية على مختلف الصعد، حيث تشهد العلاقات التجارية الثنائية فترة ذهبية وتحقق معدلات نمو مستدامة، مؤكداً أهمية السوق الصينية كشريك اقتصادي وتجاري مهم لدبي ومجتمع أعمالها، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية «غرفة دبي» والعاملة في الإمارة 3019 شركة.

وأضاف بوعميم، أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى الصين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، بلغت 2.4 مليار درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت خلالها قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 1.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن القيمة الأعلى خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، سُجلت في أغسطس، وبقيمة وصلت إلى 486 مليون درهم.

وأكد أن السوق الصينية تعتبر سوقاً مهمة جداً لـ«غرفة دبي»، وتوفر فرصاً استثمارية استثنائية لا محدودة، مشيراً إلى أن الغرفة فعّلت جهودها في هذه السوق، وافتتحت مكتبين لها في كل من شنغهاي وشنزن، بهدف استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دبي.

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