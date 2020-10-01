محمد بن راشد في الذكرى 60 لتأسيس مطار دبي: "لا يوجد حلم مستحيل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة أتمام "مطار دبي الدولي" 60 عاماً منذ تأسيسه وبدء تشغيله في الثلاثين من سبتمبر 1960.

وقال سموه: "كنت في العاشرة من عمري عندما وقفت لأول مرة في مطار هيثرو بلندن مذهولاً من حجمه ومن عدد الطائرات والبشر في المطار ... وقبل عدة سنوات ظهرت الصحف البريطانية بعنوان عريض "مطار دبي يتخطى مطار هيثرو" .. تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل .."

محمد بن راشد: كنت في العاشرة من عمري عندما وقفت لأول مرة في مطار هيثرو بلندن مذهولاً من حجمه ومن عدد الطائرات والبشر في المطار ... وقبل عدة سنوات ظهرت الصحف البريطانية بعنوان عريض "مطار دبي يتخطى مطار هيثرو" .. تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل .. #مطار_دبي_٦٠_عاماً pic.twitter.com/TxTQQCYZn6 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 1, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news