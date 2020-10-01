الإمارات مستعدة لاستضافة ملايين الزوار في «إكسبو 2020 دبي» لصنع المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قبل عام على موعد انطلاق الحدث العالمي الكبير، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لاستضافة أول إكسبو دولي، يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث أصبحت جميع فرق العمل بمختلف القطاعات الحيوية المحلية والاتحادية والخاصة، جاهزة لاستقبال أكثر من 190 دولة مشاركة، وتترقب الترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية، بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية بهدف تعزيز التعاون، وتجسيد شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومع بقاء 365 يوماً على فتح «إكسبو 2020 دبي» أبوابه للعالم أجمع، يبلغ الترقب والحماس ذروتهما في الموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، والذي سيستضيف أكبر حدث يقام في العالم العربي.

وفي أكتوبر من العام المقبل، سيدعو «إكسبو 2020» العالم لدخول ساحته، والاحتفال بالحياة والعودة إلى الاكتشاف في أول حدث ضخم، يقام لإعادة التواصل بين الناس والثقافات وأفراد المجتمع منذ جائحة «كوفيد-19».

ومع برنامج فريد من الفعاليات والبرامج اليومية، ومجموعة عروض متنوعة واستثنائية للفنون والعمران والترفيه والثقافة والتقنية، والمأكولات العالمية، سيحرص الحدث الدولي على الاحتفاء بروح البشرية، وقدرتها على الإبداع، وسعيها وراء التفاؤل في مواجهة الصعاب.

ورغم تفشي وباء «كوفيد-19»، واصل التقدم في موقع «إكسبو 2020» وتيرته السريعة، حيث شهد الموقع إنجاز أكثر من 210 ملايين ساعة عمل، واكتمال جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لإكسبو. وستنتهي أعمال تجهيز المباني، وتنسيق المناظر الطبيعية، وتشييد أجنحة الدول في نهاية العام الجاري. وفي ضوء التقدم والاستعدادات للحدث الدولي، أكد عدد من قادة القطاعين العام والخاص في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، جاهزية الإمارات ودبي لاستضافة الحدث العالمي وزواره، من الدولة ومن كل أنحاء العالم.

اليوبيل الذهبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «بعد عام من الآن.. وتزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، وتطلعها لخمسين سنة قادمة، سنجمع العالم كله في (إكسبو) دولي استثنائي، قائم على قيم التضامن والتعاون والابتكار، وهي القيم والمبادئ التي كانت من أهم مقومات نجاح مشروعنا الاقتصادي الذي لم يتوقف عن التجديد والتأقلم مع كل المتغيرات التي شهدها العالم على مر العقود. وسيشكل إكسبو 2020 دبي محطة مهمة في مسيرتنا الإنمائية، ستليها محطات أخرى بالطموح والعالمية نفسيهما».

وأضاف سموه: «لقد تبنينا التعاون والعمل المشترك ركيزةً أساسية في نهج عملنا في (إكسبو 2020) مع الدول المشاركة، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي كانت دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الذي نحتاجه، والشركاء من المؤسسات الخاصة، ومع كل فئات المجتمع».

وتابع سموه: «نحن على أتم الاستعداد لاستقبال العالم في هذا الحدث العالمي، ونسعى لأن يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الأشهر الستة لانعقاده، وأن يكون إرثه الأبرز هو الأثر الإيجابي الذي سيتركه في حياة وعقول وقلوب الملايين بكل أنحاء العالم».

العد التنازلي

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: «بدأ العد التنازلي لعام على انطلاق حدث أرادت قيادة دولة الإمارات أن يكون استثنائياً، يليق بإنجازات دولتنا الطموحة التي ستوقد العام المقبل شمعتها الخمسين، وستحتفل مع العالم بيوبيلها الذهبي، وباستراتيجيتها التنموية لخمسين سنة مقبلة».

وأضاف: «في (إكسبو الإمارات) ستجتمع الشعوب لتكتشف النتائج المذهلة التي يمكن أن تتحقق عندما نتحد وراء أهداف سامية. كما سيطلع العالم على خصلة التسامح الراسخة في نفوسنا، وقيمتها المتأصلة في مجتمعنا، وسنوضح لكل شعوب الأرض كيف جعلنا التسامح نهجاً نستذكره في معاملاتنا وقراراتنا اليومية، وكيف باتت قيمة التعاون مستدامة في نفوسنا نورثها للأجيال، وكيف أن التسامح أساس لمواصلة النمو والتطور، فمن غير التسامح لا يؤتي التعاون أفضل أكله».

وأضاف: «نعم يمر العالم بأزمة، ولكن ما تعلمناه من تاريخنا وثقافتنا وقياداتنا في الإمارات، هو أن مسيرة التقدم لا ولن تتوقف مهما كبرت الصعاب، وهي رسالة ننقلها للعالم ليس من باب الشعارات، بل من خلال فتح أبوابنا في إكسبو للجميع، من أجل توحيد رؤانا لمستقبل الإنسانية، وليكون (إكسبو 2020) في الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول لمنطقتنا وللعالم، تسهم في دعم الابتكار والإبداع، وتبادل الأفكار وتطويرها، من أجل خير البشرية، كل البشرية».

إلهام الشباب

من جانبه، قال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، محمد إبراهيم الشيباني، إن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته المستمرة لكل مراحل إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير آتت ثمارها في إلهام شباب وشابات الإمارات وكل مؤسساتنا وتمكينها من إتمام كل الأعمال الإنشائية والاستعدادات العملياتية قبل أكثر من عام على افتتاح إكسبو».

وأضاف: «اليوم تنتظر دبي والإمارات هذا الحدث العالمي الكبير، ليكون الحدث الذي يؤكد للعالم أن دبي هي المركز العالمي الجامع لكل فكر ريادي، ولكل استثمار طموح. ومنصة إكسبو توفر للجميع مكاناً لسبر آفاق جديدة، وخلق شراكات تتلاءم مع احتياجات القرن الواحد والعشرين. وما وجود أكثر من 190 دولة وشركات من كل أنحاء العالم ستشاركنا في هذا الحدث العالمي الكبير، إلا تأكيد على الدور التنموي الفعّال الذي تلعبه دبي عالمياً، ونقول للعالم اليوم بمناسبة بدء العد التنازلي لعام الافتتاح أن دبي والإمارات على أتم الاستعداد للترحيب بكم واستقبالكم في أكتوبر 2021».

190 دولة

بدوره، قال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020: «بالتعاون مع أكثر من 190 دولة، قطعنا شوطاً كبيراً في مسيرة الاستعداد لاستضافة العالم على أرض دولة الإمارات الطيبة، والترحيب بالجميع، والعمل معهم لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية ودعم منجزاتها ونبوغها، وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة إماراتية بامتياز تجسد طموح قيادتها الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك».

وأضاف: «نعمل بجد ليرعى (إكسبو 2020 دبي)، من خلال شراكاته وشركائه والمشاركين فيه، الابتكار بما يخدم تطلعات الإنسانية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2022، في المنطقة والعالم».

عمل متواصل

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «مع بدء العد التنازلي لإقامة (إكسبو 2020 دبي)، في الأول من أكتوبر 2021، يستمر العمل والاستعدادات لافتتاح هذا الحدث العالمي في موعده الجديد المحدد. ونحن على ثقة بأن استضافة دولة الإمارات للبلدان المشاركة من مختلف أنحاء العالم، في عام 2021، ستكون لها آثار إيجابية كبيرة في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والصناعية والتجارية والاجتماعية والسياحية».

الحدث العالمي

أكد القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020، الفريق عبدالله خليفة المري، أنهم يعملون بشكل متواصل، استعداداً للحدث التاريخي «إكسبو»، والمزمع انعقاده مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، منوهاً بأن شرطة دبي تسخر كل إمكاناتها لخدمة هذا الحدث العالمي، الذي يعد إضافة اقتصادية وسياحية وثقافية للإمارة والدولة، وملتقى للحضارات والتبادل المعرفي والثقافي.

صنع المستقبل

قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي: «لم توفر قيادتنا من توجيه أو مورد ليكون (إكسبو 2020) المنصة المعبرة عن كل ما تمثله الإمارات من قيم وطموح وإرادة لصنع مستقبل لنا، لمنطقتنا وللعالم تفخر به الأجيال. وأمام (إكسبو) مهمة واضحة هي بث روح الأمل، وخلال الأسابيع المقبلة، سنبدأ في نشر تفاصيل وأفكار جديدة عن الفضاء والصحة، وغيرهما من الموضوعات التي تمثل ركائز أساسية بالنسبة لهذه النسخة من إكسبو الدولي».

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