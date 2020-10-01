«أدنوك للتوزيع» تقر توزيع أرباح مرحلية بـ 1.28 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أقر مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لمساهمي الشركة. وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام الجاري، والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7%، مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام الماضي، التي بلغت 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم).

وكانت الشركة أعلنت عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة، والذي عقد في مارس الماضي، وذلك للأعوام 2021 وما يليها، حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75%، وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2022، وما يليه، وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وتتوقع «أدنوك للتوزيع» الاستمرار بتوزيع نصف الأرباح السنوية في أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح، خلال أبريل من العام الذي يليه. وتعكس السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي في زيادة توزيعات أرباحها لمساهميها بشكل تدريجي.

كما توقعت أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح، لعام 2020، في شهر أبريل 2021، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، ووفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية، استمرت الشركة في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي، من خلال افتتاح 37 محطة جديدة في أنحاء الإمارات بنهاية سبتمبر 2020، ما يمثل سبعة أضعاف ما تم افتتاحه من محطات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تمضي الشركة قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50 إلى 60 محطة جديدة، خلال عام 2020، بما في ذلك 20 إلى 25 محطة في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي، إن «سياستنا التصاعدية لتوزيع الأرباح توضّح التزامنا نحو مساهمينا، ونحن نمضي نحو تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية».

آخر يوم لشراء الأسهم

يحق لمساهمي شركة «أدنوك للتوزيع»، المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 11 أكتوبر 2020 (تاريخ إغلاق السجل)، الحصول على توزيعات الأرباح المرحلية، ما يعني أن آخر يوم يسمح فيه بشراء الأسهم، وتحقيق شروط التأهل للحصول على توزيعات الأرباح، هو السابع من أكتوبر الجاري، بينما ستتم عملية دفع الأرباح فعلياً، خلال فترة 30 يوماً، من تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news