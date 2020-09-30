دبي تطلق منصة إلكترونية لتجارة السكر تعتمد على «بلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتجارة السكر (DigitalSugar.io) بالشراكة مع شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وشركة «يونيفرسا بلوك تشين».

وأفاد المركز في بيان اليوم، أن المنصة التي تم تطويرها باستخدام تقنية «بلوك تشين» من «يونيفرسا»، تعد أول بورصة عالمية تتيح للمتداولين والمستثمرين تداول السكر الخام على أساس عقود فورية، بدلاً من عقود الخيارات أو العقود الآجلة الأكثر شيوعاً والتي توفرها البورصات الأخرى.



وستوفر منصة «DigitalSugar»، وصولاً أكبر إلى واحدة من أكثر السلع اللينة شهرة في العالم من خلال منصة إلكترونية متكاملة تدعمها منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة رقمية مخصصة لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق التخزين في دولة الإمارات.

وستتيح المنصة الجديدة التداول على مدار الساعة بدون وسطاء أو حد أدنى لقيمة الصفقات، بما يسمح للمتعاملين من الأفراد والمؤسسات إبرام الصفقات وفقاً لتقييمهم في المكان والزمان المناسبين لهم.



وقال المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، سانجيف دوتا، إن «جهود المركز تنصب على تعزيز التجارة الدولية عبر إمارة دبي، حيث إن الشراكات التي يبرمها المركز تجسد هذا الالتزام».

وأضاف أنه «تم إطلاق (DigitalSugar) لتسهيل تداول السكر الخام وفق أعلى مستويات الشفافية والسلاسة، بما يتيح للمتداولين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار أو المضاربة على تقلبات أسعار السكر وفقاً لأحكامهم الخاصة وما يناسبهم».



وبين دوتا أن «يونيفرسا بلوك تشين» و«الخليج للسكر» ستستخدمان خدمات المنصة لترميز وحدات عقود تصل إلى 100 ألف طن مبدئياً من السكر الخام، مشيرا إلى أن الأذونات الإلكترونية لعقود السكر الرقمية، الصادرة عن منصة تداول «ترايد فلو»، ستكون مثبتة بمخزونات السكر الاحتياطية في مرافق التخزين المعتمدة في مختلف أرجاء دبي.

من جهته، قال العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للسكر، جمال الغرير، إن «تجارة السكر اعتمدت الطرق التقليدية حتى وقت قريب، لكن منصة (DigitalSugar) مؤهلة جيداً لتغيير هذا النمط التقليدي، ومن خلال تقنية (بلوك تشين) ستمنح المنصة زخماً قوياً لتجارة السكر في دبي».

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسا»، ألكسندر بورودوفيتش، إن «النجاح في تطوير المحور الرئيس لمنصة تداول السلع الجديدة، يجسد النموذج الأمثل لكيفية تحقيق تقنية (بلوك تشين) أحد أهم إنجازات قطاع التجارة في التاريخ الحديث».



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