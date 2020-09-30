زيادة إنفاق المستهلكين على 6 قطاعات خلال أغسطس.. تعرف عليها

شهد الإنفاق على ست مجموعات من سلة القطاعات المعتمدة لتتبع مؤشر حركة أسعار المستهلك في دولة الإمارات، زيادة خلال أغسطس الماضي مقارنة مع يوليو السابق، وذلك وفقا لأحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وشملت قائمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا في مؤشراتها نتيجة زيادة الإنفاق على المستوى السنوي، كلا من قطاع الأغذية والمشروبات، الملابس والأحذية، التبغ، التعليم، المطاعم والفنادق، السلع والخدمات الأخرى.

وبالمقابل تراجعت مؤشرات قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، الى جانب التجهيزات والمعدات المنزلية، وخدمات الصحة، خدمات النقل، الاتصالات، والترويج والثقافة.

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