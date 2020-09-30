«دبي المالي» يستعد لإطلاق منصة تداول مشتقات الأسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن استعداده لإطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم، بالتعاون مع كل من «شركة دبي للمقاصة»، و«بورصة ناسداك دبي»، ومجموعة من شركات الوساطة، وذلك في إطار استراتيجية السوق لتنويع الأدوات المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد السوق في بيان، أنه يعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية تمهيداً لإطلاق المنصة، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، والتحوط، فضلاً عن الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

وأضاف أن من المقرر أن يتم إطلاق المنصة خلال أكتوبر المقبل عبر تداول عقود مستقبلية كمشتقات للأسهم المدرجة لآجال مختلفة، تراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية المدرجة في السوق. وستشمل العقود المستقبلية للمنصة الجديدة أسهم مجموعة من الشركات النشطة المدرجة بما في ذلك «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «إعمار مولز»، إضافة إلى بنكي «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

ووفقاً للبيان، يُعتبر العقد المستقبلي بمثابة اتفاق بين طرفين للبيع أو الشراء، وفق سعر وتاريخ آجل محددين مسبقاً، ويشمل العقد الواحد 100 سهم من الأسهم الفردية للشركة المدرجة المعنية.

قدرات وخبرات

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن المنصة تستند إلى رصيد هائل من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات التابعة للمجموعة، بما في ذلك سوق دبي المالي، شركة دبي للمقاصة، بورصة ناسداك دبي، معرباً عن ثقته في أنّ منصة المشتقات ستلعب دوراً محورياً في تعميق السوق وتوسعة نطاقه، ما يعزز من مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

قاعدة متنوعة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن السوق يمتلك قاعدة متنوعة من المستثمرين الإماراتيين والعالميين يمثلون 207 دول، لافتاً إلى أن منصة المشتقات ستمكّن هؤلاء المستثمرين من تنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر، وتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بورصة ناسداك دبي» نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، إن سوق المشتقات في «ناسداك دبي» حقق نجاحاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية منذ إطلاقه في سبتمبر 2016، وذلك من خلال إتاحة تداول العقود المستقبلية على الأسهم الفردية الإماراتية والمؤشرات، علاوة على العقود المستقبلية على الأسهم الفردية والمؤشرات السعودية.

حلول عالمية

قالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، مريم فكري: «باعتبارها من بين أوائل الشركات المتكاملة والمستقلة لخدمات المقاصة المركزية للأسهم في المنطقة، يسر (دبي للمقاصة) المشاركة في هذه المبادرة المهمة، عبر توفير حلول تقاص عالمية المستوى بما يدعم استراتيجية سوق دبي المالي في مجال المشتقات».

وأكدت أن المقاصة المركزية للأسهم تتيح استخداماً أفضل للضمانات المقدمة للاستثمار في الأسهم من جانب أعضاء المقاصة.

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