خفض أسعار الغاز المسال المنزلي 24 %

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إنه تقرر خفض أسعار الغاز المسال المنزلي بنسبة 24%، وذلك بالتنسيق مع «غاز الإمارات» وشركة «إمارات».

مؤكداً أن القرار يدعم توجه استراتيجية الدولة الرامية إلى تحيق سعادة المجتمع، ورفع جودة الحياة للأفراد ومساندتهم.

وبيّن الوزير أن هناك انعكاسات إيجابية لخفض الغاز، تتمثل في الإسهام في تحسين حياة المستهلكين من خلال تنويع الخيارات للحصول على الغاز المنزلي، بجانب ضمان الحصول على غاز منزلي آمن، وضمن مواصفات ومعايير السلامة والأمان، إضافة إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بتفاوت الأسعار والاستغلال غير المشروع من قبل الشركات.

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