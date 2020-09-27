إنجاز «ذا سكوير» نهاية 2020 باستثمارات 500 مليون درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«ذا سكوير» مشروع سكني من المطور العقاري «تايجر»، وتكشف إطلالاته كل مشروع قرية «جميرا سيركل»، ومن المتوقع تسليم البرج بنهاية العام الجاري. ويتكون البرج من 400 وحدة، بكلفة 500 مليون درهم، على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، ويتكون البرج من 37 طابقاً، ويضم حمام سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ويقع في قلب دبي، حيث يعد البرج جزءاً من مشروع قرية «جميرا سيركل» (JVC)، الذي يعد من أكثر المناطق السكنية جذباً في دبي، وتقع «جميرا سيركل» على شارع الخيل من جهة، وشارع الشيخ محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخلها الجديدة على شارع حصة، حيث تبعد مسافة قصيرة بالسيارة لا تتجاوز 25 دقيقة عن مطار آل مكتوم الدولي، وأقل من 10 دقائق عن كل من مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، ومدينة دبي الرياضية، و«موتور سيتي»، ومدينة دبي للاستوديوهات، في حين تبعد 15 دقيقة عن منطقة البرشا، والبرشا هاتيس (تيكوم سابقاً) ومدينة دبي للإعلام والإنترنت.

وتضم قرية «جميرا سيركل» أبراجاً على أطراف المنطقة، وبنايات ذات طراز معماري أوروبي بحد أقصى خمسة طوابق، وعدداً من التاون هاوس، إضافة إلى فلل بمساحات مختلفة.

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